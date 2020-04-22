الإفتاء تعلن موعد غرة شهر رمضان ببث مباشر على صفحتها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، اليوم الأربعاء، ما توصلت إليه الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1441، وذلك عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.

ومن المتوقع أن تبث مباشرة على صفحة دار الإفتاء نتيجة الاستطلاع، وذلك عقب إلغاء الاحتفال الرسمى الذي كان يعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.​