شكرا لقرائتكم خبر عن متى نتخلى عن الملابس الشتوية ونرتدى الصيفى بشكل كامل؟ هيئة الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فى أغلب المحافظات يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية، وهناك من يتحدث أنه حان الوقت لارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، ولكن هيئة الأرصاد كان لها رأى آخر حول نوعية الملابس وموعد ارتداء الملابس الصيفية والاستغناء عن الملابس الشتوية.

وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على المواطنين الحذر في تخفيف الملابس في هذه الفترة ، فعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بساعات النهار إلا أن الأجواء لازالت باردة أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

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وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه علينا الانتظار لأول شهر مايو حتى يمكننا تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، لافتا إلى أنه مع بداية أول مايو نكون قد وصلنا للنصف الثانى من فصل الربيع وهو الوقت الذى يشهد تسجيل أعلى درجات حرارة على مدار العام، مناشدا أيضا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد طقس الأربعاء ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.