شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضع 4 توصيات لمزارع البرتقال لزياد الإنتاج والمعروض والصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإرشادات والتوصيات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة لمزارع حدائق الموالح، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات.

وجاءت التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق الموالح البرتقال فيما يلى:

ـ المحافظة على انتظام فترات الرى خلال الموسم على حسب الظروف الجوية وطبيعة التربة، مع الحرص على الرى فى موجات الطقس الحارة.

ـ التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة بالعزيق اليدوى حيث لا ينصح بعملية العزيق العميق خلال هذه الفترة.

ـ التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر : يضاف من 100 إلى 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

- التسميد فى الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف مع الرى كالتالى.

ـ الرية الأولى: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.

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ـ الرية الثانية: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان .

ـ الرية الثالثة: 5 و1 لتر حامض نيتريك للفدان.

ـ الرية الرابعة: 3 كجم سلفات نشادر + 5 و1 لتر كجم سلفات ماغنسيوم للفدان.

ـ الرية الخامسة: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية السادسة: 3 كجم سماد مركب 19 /19 /19 للفدان.

- الرش الورقي يتم الرش بالعناصر الصغرى من ( حديد + زنك + منجنيز مخلبى + برون + مولبينديم" ويفضل العناصر المخلبية علي حسب التوصيات بالنسب المقررة للاستخدام.

- يجب فحص النموات الحديثة ورصد ومكافحة إى إصابات بالحشرات الثاقبة الماصة ( من – تربس – جاسد ) و صانعات الأنفاق تباعا للتوصيات الموصى بها من قبل مكافحة وزارة الزراعة.