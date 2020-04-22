شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. نقابة المرشدين السياحيين تقرر مد الاشتراك فى مشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، إنه تقرر مد الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية، حتى 15 مايو 2020، موضحا أن قرار المد هو الثالث والأخير، حيث كان من المُقرر غلق باب الاشتراك فى المرة الأولى فى 26 مارس الماضى، والمرة الثانية فى 21 أبريل 2020.

وأوضح كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى حال عدم اكتمال العدد المطلوب لتفعيل مشروع التأمين الصحى، والمُحدد له ألف مشترك، سوف يتم إلغاء المشروع فى هذه الفترة، مشيرا إلى أنه وفق قرار المد، يتم تفعيل الاستفادة من المشروع بداية من يونيو المقبل.

وأضاف: أنه للتسهيل على الأعضاء يمكن الدفع للاشتراك من خلال البنك، ثم إرسال شعار الدفع عن طريق واتس أب كيميت، وهو 01158802452، وواتس آب رقم: 01026944862، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة، هى: إرسال صورة شخصية للمشترك عن طريق رقم واتس النقابة وفى حالة اشتراك أى فرد من أفراد العائلة إرسال صورة شخصية أيضا، وصورة بطاقة الزوجة، وصورة شهادة الميلاد للأطفال عن طريق رقم واتس النقابة، وهو:01144300335.

ولفت إلى أن النقابة اهتمت بتقوية الشبكة العلاجية في الأقاليم والصعيد، وجارٍ عمل العديد من الإضافات لإتاحة خدمات أفضل للمرشدين السياحيين، بكل المحافظات، حيث تم إضافة عدد من المستشفيات المُميزة، وزيادة الحد الأقصى للأمراض المزمنة، والحرجة إلى 6 آلاف جنيه، ودرجة الإقامة في المستشفيات أصبحت أولى متميزة مفردة، بدلاً من الدرجة العادية.

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وتُقدر قيمة الاشتراكات على حسب الفئة العمرية، من عمر 22 سنة إلى 30 سنة، مبلغ 900 جنيه، ومن 31 سنة إلى 45 سنة، 1100 جنيه، ومن 46 سنة إلى 60 سنة، 1300 جنيه، وفوق 60 سنة، 1600 جنيه، وبالنسبة للعائلة يدفع الزوج أو الزوجة نفس قيمة الفئة العمرية للزوج وبنفس المميزات، وللأطفال فأن اشتراكهم على حسب أقل شريحة عمرية للتأمين الصحى، والأب أو الأم يتم سداد قيمة الفئة العمرية التى يندرجوا تحتها.

ويتم الكشف مجاني بالعيادات الخارجية، والمستشفيات المُدرجة داخل الشبكة العلاجية للتأمين الصحي، والكشف الداخلي والاحتجاز داخل المستشفيات الموجودة بالشبكة العلاجية بنسبة تغطية 30%، وبالنسبة للمعامل والتحاليل فأن النقابة تتحمل 30% من التكلفة، و50% من صرف الأدوية، ويتحمل المشروع 2000 جنيه من تكلفة الولادة الطبيعية، و4000 جنيه من الولادة القيصرية، مع تغطية تكلفة سيارة الإسعاف.