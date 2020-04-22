أقل وحدة بـ900 ألف.. بدء حجز شقق "جنة" في 6 مدن جديدة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، يوم الأحد المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

المرحلة الجديدة من مشروع جنة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم، حيث تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وقد تم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الادوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 متر، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

تمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–reservation.com)، بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدء الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

أما الخطوة الثالثة- الحجز بالأسبقية، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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وفي آخر حجز لوزارة الإسكان المتمثل في شقق مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، تم الانتهاء منه في 10 دقائق فقط، لذلك يجب التواجد على موقع الحجز قبل بدء الموحد المخصص لذلك بوقت كافي وتسجيل الدخول من الحساب الرسمي للحاجز، حتى يتمكن من الحصول على شقة ضن المشروع.

ويمكن التعرف على شروط الحجز من هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/4/20/1768922

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 متر سجلت مليونًا و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر لـ 11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليونًا و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و417 ألفًا، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و200 ألف جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، فسجل سعر المتر 8.860 جنيهًا، والشقة الـ100 متر 900 ألف، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و170 ألفًا.