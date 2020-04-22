شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حفر 5 بحيرات للحماية من أخطار السيول فى الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة المواود المائية والرى، أنه جار العمل فى عملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول - المرحلة الثانية بجنوب سيناء - وحفر البحيرات الخمسة بالعملية وتوريد ودمك الأتربة فى الحواجز وأخذ العينات للاختبار.

وأضاف سركيس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العملية تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، وتم التنبيه على الشركة باتباع واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لجميع العاملين بالمواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ووضعت وزارة الرى، استراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية.

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول ، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية.