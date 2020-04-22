شكرا لقرائتكم خبر عن "فيها كلبوش".. الحبس عقوبة التحريض على الفسق والفجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن جريمة التحريض على الفسق والفجور، وتفسيرها حتى يتم تجنبها، و"الخليج 365" يوضح مفهوم الجريمة وعقوبتها وأركانها المختلفة.

"جريمة التحريض على الفسق والفجور"

ومن أهم أركان تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل، أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش.

ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة التحريض على الفسق والفجور تصل للحبس 3 سنوات، ولا تقل عن 3 أشهر، طبقاً للمادة 11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.

Advertisements

كانت ألقت الداخلية القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى العرض على النيابة المختصة.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أحال حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.