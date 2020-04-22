شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجلية يعلن إصابته بكورونا ويكشف تفاصيل حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجلية فى مطروح، عن إصابته مؤخرا بفيروس كورونا ومرض "كوفيد 19"، مؤكدا أن حالته تحسنت كثيرا بعد مروره مرحلة الخطر.



الدكتور محمد علام

وقال علام، فى منشور عبر حسابه على فيسبوك: "صباح الخير عليكم وكل أيامكم بخير، ناس كتير انتقدت أن الفترة اللى فاتت وقت كتير بقضيه على فيس فى بوستات توعية وردود على الناس وبتسأل امال فين شغلك ومضيع وقتك، موضحا: "للأسف فى حاجة مكنتش حابب أتكلم فيها دلوقت عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللى بطمنهم باستمرار، ولأنها حاجة متوقعة لكل طبيب وكل لما الفترة تطول فرصة حدوثها بتزيد، لكن فى ناس ظلمانى ولازم أوضح لهم حاجة مهمة وأنا مش زعلان منهم على فكرة".





وكشف علام: "بس الحمد لله اتشخصت كوفيد 19 إيجابى من يوم 6-4، أنا كنت عارف من أول يوم إنى معرض لكده وراضى، ده شغلى وأنا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير، وحالتى اتحسنت كتيير وإن شاء الله قريب أتحول سلبى وأروح، دى الحقيقة اللى كنت مخبيها باختيارى، أنا اللى طلبت محدش يعرف عشان أهلى ميقلقوش، اللى بيعدو الأيام وهما عارفين اللى أنا فيه، وآسف إنى اتأخرت كل ده محبتش أعرفهم غير لما أكون بقيت كويس، وآسف للناس اللى بطمنها باستمرار إنى مقلتلكمش بس إن شاء الله هتعدى والتزموا باللى بننصح بيه".

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وتابع علام: "اللى حصل ده وارد لأى طبيب ولا يلام عليه أحد نهائيا ومش معرض ليه أى واحد ملتزم فى بيته أو فى الشارع، ده بسبب إجراءات طبية معينة وكلنا عارفين الخطر اللى احنا فيه وراضيين، وده حسابه عند ربنا، مش عاوزين حساب من بشر فيه، ده واجبنا أولا وأخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب".

واستكمل علام: "بشكر كل زميل ليا دكتور أو تمريض أو عامل وقف جمبى فى الظروف دى، عمرى مهنسالكم اللى عملتوه، وبشكر كل واحد كتب كلمة حلوة فى حقى على البوستات، أنا آسف كنت بستغلكم انى أخد منكم طاقة إيجابية أعدى بيها الفترة دى، والحمد لله كلامكم كان ليه مفعول سحر الدعم النفسى شئ رائع".





وأكد علام:"المرض حقيقى وأعراضه حقيقية، والناس بتخف حقيقى، رجاء ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدى، والله العظيم بتعدى لو التزمنا، مرحلة الخطر عندى عدت وأنا دلوقت فى مرحلة الشفاء التام، وإن شاء الله أيام وأروح بيتى أجازة صغيرة، وتبدأ الخناقة مع زوجتى وأهلى علشان أرجع تانى".



