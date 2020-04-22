شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد إيداع الحيثيات المؤبد والمشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية داعش الجيزة، بعد إيداع حيثيات المؤبد لـ 3 متهمين والسجن المشدد لـ 4 آخرين فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها ..

المحطة الأولى.. تكوين التنظيم

التحريات أكدت أن المتهم محمود طوسون كون فى عامى 2015 و2016 التنظيم، وضم 6 متهمين آخرين وأقنعهم بأفكار التنظيم.

المحطة الـ2.. تلاوة أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات فى 29 يوليو 2019، تلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، والذين أنكروا التهم الموجهة إليها.

المحطة الـ3.. فض الأحراز

فضت المحكمة أحراز الدعوى في الجلسة التي عقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2019 وضمت حقيبة بداخلها سلاحين ناريين و9 أسلحة بيضاء متنوعة ما بين سكاكين وسنج، لفافة بداخلها ملابس عسكرية.

المحطة الـ4.. سالشهود

في الجلسة التي عقدت فى 23 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى القضية، ولعل أبرزهم مجرى التحريات الذى تحدث على تكوين التنظيم، وعن الأماكن التى رصدها المتهمون لاستهدافها.

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المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

فى 23 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

فى 13 يناير 2020 لمرافعة الدفاع، وعقب ذلك حجزت الدعوى لجلسة 25 مارس للنطق بالحكم.

المحطة الـ7.. المؤبد والمشدد

فى 25 مارس 2020، قضت المحكمة بالمؤبد للمتهم محمود طوسون مؤسس التنظيم و2 آخرين والسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

المحطة الـ 8 .. إيداع الحيثيات

أودعت المحكمة حيثيات الدعوى ومن أبرز ما جاء فيها : المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكى تردد فوق العالى والتى يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا موادا مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.