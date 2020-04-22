شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار و200 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، والذى سيتم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته فى اللجان النوعية، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو100 مليار و200 مليون جنيه فى الموازنة والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا.

ويشمل هذا البند متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة، وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز ما جاء فى هذا البند لصالح نفقات الدولاب الحكومى:

- تأتى هذه القيمة بزيادة 26 مليار عن العام المالى الحالى والذى تبلغ قيمته 74 مليار و923 مليون من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة

- تصل قيمة شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية لـ 10 مليارات 985 مليون مقابل 9 مليارات للعام االحالى

- قيمة الإنفاق على شراء الأغذية جاءت بـ 5,3 مليار مقابل 4,5 مليار للعام المالى الجارى

- كما تقدر مصاريف الصيانة للمبانى والممتلكات بقيمة 14 مليار مقابل 12 مليار للعام المالى الجارى.

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- فيما تأتى قيمة نفقات الإنارة بالقطاعات الحكومية لتصل لـ 12 مليار مقابل 6,1 مليار للعام الجارى

- ووصلت نفقات النقل والانتقالات لـ 4,6 مليار مقابل 4 مليار للعام المالى الجارى .

- فيما جاءت النفقات لصالح قطع الغيار والمهمات لتكون 2,8 مليار مقابل 2,6 مليار

- وتشمل مصاريف الطباعة لتكون 3,7 مليار مقابل 3,4 مليار جنيه .

- كما جاءت قيمة الوقود المستخدم للقوى المحركة للتشغيل بقيمة4,7 مليار مقابل 3,6 مليار جنيه للعام الجارى

- وشملت تكاليف البحوث والتدريب للعاملين لتكون بقيمة 2,1 مليار مقابل مليار للعام الجارى