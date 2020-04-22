اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل صديقهم للخلاف على إيراد المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل صديقهم بسبب الخلاف على إيراد بيع المواد المخدرة بمصر الجديدة.

وكشفت التحريات عن أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين المتهمين وسقوط أحدهم قتيلًا، تبين إصابة القاتل بطعنات في البطن والصدر باستخدام سلاح أبيض.

وتبين أن المتهمين أصدقاء المجني عليه شركاء في تجارة المواد المخدرة، وبعد ترويج وبيع بضاعتهم من الأقراص المخدرة والحشيش جلسوا لتقسيم أموال تجارتهم غير المشروعة، فنشبت بينهم مشادة كلامية تعدى خلالها المتهمون على المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلًا.

كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص ومقتل أحدهم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة عاطل في العقد الثالث من عمره، وتم نقله إلى المشرحة.