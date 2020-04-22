شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوم × 30 مهنة.. مسابقة تفصيل التفاصيل على إذاعة الشباب والرياضة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام الثانى على التوالى وتنفيذا للاستراتيجية القومية لدعم وتطوير التعليم الفنى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الإذاعة المصرية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، لعمل المسابقة الإذاعية الدرامية تفصيل التفاصيل "2" لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى.

المسابقة تقديم نجلاء مرسى، تأليف وإخراج محمد صباح، أشعار ناصر دويدار، ومن المقرر بثها على إذاعة الشباب والرياضة يوميا فى الساعة 12:20 ظهرا خلال شهر رمضان، وتلقى الضوء فى 30 يوم عن 30 مهنة، وسوف يمنح 1000 جنيه لفائز يوميا مقدمه من البرنامج.

وستكون المسابقة فى شكل عمل درامى إذاعى، بطولة الفنانة انتصار والفنان رضا إدريس ومجموعة من الممثلين الشباب.



صورة تذكارية بعد توقيع البروتوكول

من ناحية أخرى، بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى جميع إدارات مبنى "ماسبيرو"، للحفاظ على سلامة العاملين.

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وتنفذ الجهات المعنية بالمبنى عمليات التعقيم والتطهير فى الاستوديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه، بمختلف الأماكن بالمبنى، كما جرى تزويد مداخل ومخارج المبنى، والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين بالمبنى.

وكانت الوطنية للإعلام، أجرت كل استعداداتها، باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان سلامة العاملين بكل قطاعات الوطنية للإعلام، من الأدوات الطبية اللازمة، ونشر الإرشادات لتوعية العاملين، بكيفية الوقاية من مرض كورونا.

وجرى تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى، وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وكل المستلزمات الطبية، بالمنظفات والمطهرات، لتعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر.