شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة بمحال الجزارة والأسواق لمنع ذبح العجول الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وجميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، تكثيف لجانها لمتابعة محال الجزار والشوادر والأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الاستهلاك، لمنع ذبح العجول الصغيرة، تفعيلا لقرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين، بالإضافة إلى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم تأكيدا على سلامة المعروض .

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك لجان رقابية مصغرة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن هناك لجان مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل، وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك لجان من قبل إدارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى والتأكد من سلامة المعروض، وقيام أطباء إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفه أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل .