شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة نسبة ضئيلة نسبيا من السكان بعدوى كوفيد-19 في المناطق الأكثر تضررا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن البيانات الأولية لبعض الدراسات التي أجرتها عن فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وقالت المنظمة في تدوينة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تشير البيانات المبكرة لبعض الدراسات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية في العالم إلى إصابة نسبة ضئيلة نسبيًا من السكان بعدوى كوفيد-19 حتى في المناطق الأكثر تضررًا".

وأضافت: "يعني ذلك أنه لا تزال نسبة كبيرة من العامة عُرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى إذا تم تخفيف تدابير التباعد البدني قبل الأوان.. معًا نلزم بيوتنا"

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