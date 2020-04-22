شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب 2 ثانوى.. شاهد مراجعة نهائية على منهج البلاغة والنصوص المتحررة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى توفير الدروس الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والنقل على قناة الخليج 365: فى إطار مبادرة الخليج 365" للهيئة الوطنية للإعلام التى أطلقها حسين زناتى لدعم ومساعدة الطلاب على التعلم عن بعد يطلق الخليج 365" بث مباشر للدروس والبرامج التعليمية على قناة الخليج 365 المصورة، لمتابعة البرامج والدورس الإلكترونية التى تقوم بتوفيرها القنوات التعليمية لطلاب المدارس بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد وأيضا تفعيل لمبادرة التعلم عن بعد التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستفادة الطلاب من المحتوى الرقمى الموجود على المنصات الإلكترونية من بينها القنوات التعليمية.

ويستطيع الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى متابعة الدروس بشكل مجان دون أى تكلفة، كما توفر قناة الخليج 365 المصورة بث مباشر ومحتوى أون لاين على مدارس الـ"24 ساعة، كما يستطيع الطلاب الاستعانة بمحتوى القنوات التعليمية فى إعداد مشروعات الأبحاث التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث أن القنوات يقوم بتقديم المحتوى العلمى فيها مجموعة من المعلمين أصحاب كفاءة وخبرة.

وكان ”الخليج 365” أعلن أنه فى إطار حرصه، المستمر على التواصل مع قرائه، وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الطلاب المصريين، بعد تعليق الدراسة في المدارس، تتبنى ”الخليج 365” مبادرة الهيئة الوطنية للإعلام، لبث محاضرات وبرامج تعليمية للطلاب بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتفعيل التعلم عن بعد، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس أون لاين عبر موقع الخليج 365 ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبث ”الخليج 365” المحاضرات والدروس التعليمية بعد الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، لتحقيق أكبر انتشار واستفادة للطلاب المصريين فى مراحل التعليم المختلفة.

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وينقل ”الخليج 365” دورات تعليمية للطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادي فى مواد اللغة الإنجليزية للطلاب من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي، ومواد الدراسات للصفين الرابع والخامس الابتدائى واللغة العربية للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، ومحتوى للطلاب فى نفس الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي فى مادة اللغة العربية ومادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائى ومادة اللغة الإنجليزية للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

ويمكن للطلاب متابعة الدروس أون لاين عبر ”الخليج 365” بعد الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على بث المواد التعليمية والمحاضرات، منها للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، فى مواد اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثانى الابتدائي والرياضيات للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الخامس الابتدائي، ومادة العلوم لمدارس اللغات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، كما أنه متاح للطلاب متابعة الدروس التى تم توفيرها بتاريخ 19 مارس الماضى لنفس الصفوف الدراسية فى مواد اللغة العربية للصفين الأول والثاني الابتدائي والرياضيات لمدارس اللغات للصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، ومادة الدراسات للصف السادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي، وبث محاضرات للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادى، فى مواد اللغة الإنجليزية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي وعلوم لمدارس اللغات للصفين الثالث والرابع الابتدائي والرياضيات لغات للصفوف من السادس الابتدائى حتى 3 إعدادي.

كما يستطيع الطالب الاطلاع على دروس أون لاين فى مادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الابتدائي واللغة العربية للصفوف من 3 ابتدائي حتى 5 ابتدائي، وفى مادة الرياضيات للصف 6 الابتدائي، والصفوف 1 و2 و3 الإعدادي، كما يستطيع الطلاب متابعة الدروس أون لاين فى اللغة العربية للصفين الأول والثاني الابتدائي واللغة الإنجليزية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الخامس والعلوم فى الصفوف 6 الابتدائي و1 و2 و3 إعدادي.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية العام والفنى سيتم توفير برامج ودروس أون لاين منها برنامج بنك المعرفة للصف الأول الثانوى وبرنامج دعوة للتعلم، وبرنامج سر التفوق للصف الأول الثانوى، برنامج لغات العالم، برنامج مدرسة على الهواء للثانى الثانوى، برنامج مدرسة على الهواء للثانى الثانوى، مدرسة على الهواء للأول الثانوى، برنامج حديث التعليمية، تبسيط العلوم للثانى الثانوى، مدرسة على الهواء للثالث الثانوى، برنامج : فى بيتنا مدرسة تعليم فنى، تعليم فنى.