شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت".. عيش جولة افتراضية داخل "مقبرة الأخوين" بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية لمقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب بمنطقة سقارة الأثرية والمعروفة باسم "مقبرة الأخوين". تم إطلاق هذه الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار.

ويمكنك القيام بجولة من خلال اللينك

https://my.matterport.com/show/?m=PKxweZaPG3P&help=1&brand=1&play=1&hl=1&ts=2&title=1&tourcta=2&vrcoll=0&dh=1&lp=1&

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wts=1 تخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.

وتذكر أحدث الدراسات أنهما لم يكونا أخوين فقط بل توأمين. تم اكتشاف المقبرة عام 1965، وهي تتكون من جزأين أحدهما مشيد من الحجر الجيري والآخر محفور في الصخر. يزين مدخلها عمودين نقش عليهما أسماء وألقاب الأخوين .

ويؤدي المدخل إلى مجموعة من الحجرات بينها فناء مفتوح. وهي تحتوي على العديد من المناظر من أشهرها المنظر الذي يظهر رجلين يتعانقان وهو مشهد فريد لم يشاهد قط من قبل في مقابر سقارة، بالإضافة إلى مناظر الحياة اليومية كالزراعة والصيد وذبح الحيوانات وصناعة الذهب ونحت التماثيل. ‎‏‎‏#StayHome ‎‏‎‏#StaySafe ‎‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome #UNESCO وتقوم وزارة السياحة والآثار بإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وقدمت وزارة السياحة والآثار عددًا من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات إرشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك إختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، وتمثال إخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الإله آتون شرق الكرنك.