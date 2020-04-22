شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. " طبيب الحى الهادئ يقتل الكنديين" مجزرة غامضة تنتهى بـ13 قتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز حادث إطلاق نار جماعى حالة الهدوء السائدة فى كندا، بعدما فتح مسلح فى العقد السادس من العمر النار فى إقليم نوفا سكوتيا وقتل 19 شخصا على الأقل بينهم شرطية شابة فى مطاردة استمرت على مدار 12 ساعة، فيما وُصف بأنه الحادث الأكثر دموية فى تاريخ كندا الحديث.

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وقالت الشرطة الملكية الكندية، إن المسلح جابرييل وورتمان البالغ من العمر 51 عاما، والذى كان يعمل طبيب أسنان، ظهر وهو يرتدى جزئيا ملابس شرطة وجعل أيضا سيارته تبدو وكأنها سيارة شرطة.. وأعلنت الشرطة الكندية فى البداية القبض على مطلق النيران قبل أن تعود لتعلن وفاته بعد مواجهة عند محطة للغاز قرب عاصمة المقاطعة هاليفاكس.

وبدأت الفوضى عندما تم استدعاء الشرطة إلى أحد المنازل مساء السبت، ووجدت لدى وصولها سقوط قتلى داخل وخارج المنزل، بينهم الضابطة هيدى ستيفنسون، بينما أصيب ضابط أخرى بإصابات غير خطيرة. وتوجهت الشرطة لعدة مسرح للجريمة متباعدة. وأعلنت الشرطة للمواطنيين أن مطلق النار مسلح وخطير وطلبت منهم البقاء فى منازلهم. وتم العثور عليه فى النهاية فى موقف شاحنات فى الساعة 11 صباحا بتوقيت كندا، وبعد 12 ساعة من مكلمة الطوارئ الأولية للشرطة.