شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقرر تشميع مقهى بمدخل المعتمدية لخرقها قرارات الغلق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في أول ساعات رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة ضبطت أجهزة محافظة الجيزة مقهى بمدخل قرية المعتمدية قام بالفتح وإستقبال المواطنين، وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة كرداسة بسرعة التوجه إلى المقهى المخالف وتشميعه مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى، لعدم التزامه بالقرارات الصادرة من مجلس الوزارء والخاصة بحظر فتح المقاهى والكافيتريات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه للحد من أي تجمعات لمواجهة فيروس كورورنا حفاظاً على سلامه المواطنين.
وأكد «راشد» أنه تم غلق وتشميع المقهى تماما ومصادرة كل محتوياتها من كراسى ومستلزمات والشيش وغيرها ليكون إجراء رادع حيال كل من يخالف قرارات الدولة في حربها لمواجهة فيروس كورونا. وكلف محافظ الجيزة نائبه السيد إبراهيم الشهابى بالمتابعه الدورية مع المراكز والمدن لمتابعة التزام المحال والكافيتريات والمقاهى والمنشأت بالقرارات الصادره من مجلس الوزراء.
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