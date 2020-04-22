شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة ٣ أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى أعلى جسم الكوبري، لمدة ٣ أيام بدأت أمس وحتى يوم الخميس، لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى بالكوبري لتحقيق سيولة مرورية، وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار الـ ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال، لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.