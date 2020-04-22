شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تعلن تحول 14 حالة من إيجابي إلى سلبي في العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تحسن 14 حالة وتحويلها من إيجابي إلى سلبي وخروج 3 حالات باكر بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية.

وأكد أنه سيتم أخذ اخر عينه من 11 حالة أخرى وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم، جاء ذلك في إطار مواجهة فيروس «كورونا» والإلتزام بالتدابير الاحترازية ومساعدة الجهات التنفيذية والأمنية لمكافحة انتشار الفيروس، وبقوة سواعد الطواقم الطبية وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.