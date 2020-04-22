صور.. جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها لمكافحة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جامعة عين شمس عمليات التعقيم الدورى للمباني الإدارية، حيث قامت اليوم بتعقيم مبني الادارة القديم والجديد، مبني الأمناء المساعدين والمركز الإعلامي للجامعة. وأكد محمود المتيني رئيس الجامعة أن ذلك ضمن خطة الجامعة لاستمرار عمليات تعقيم الدورى لكل المباني الإدارية، وكذلك كليات ومعاهد الجامعة المختلفة. جدير بالذكر أنه قد تم تعقيم ورش كل منشآت الجامعة من قبل بشكل دورى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد.

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