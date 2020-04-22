شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف طما يعتذر للأقباط بعد سماحه لفتيات بدخول مذبح الكنيسة بالمخالفة للطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الأنبا إسحق أسقف طما اعتذارًا للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس.

يأتي ذلك عقب قيام الأنبا إسحق بعمل طقس مخالف للكنيسة وعمل زفة للقيامة بفتيات مكرسات داخل مذبح الكنيسة (مكان مقدس داخل الكنيسة لا يدخله السيدات بحسب الطقس الكنسي).

وقال الأنبا إسحق: "أعتذر عن التصرف الذي بدر مني دون تدقيق ولم يكن مناسبا طقسيا ولا كنسيا".

وأوضح أسقف طما خلال اعتذاره الذي نشره المتحدث باسم الكنيسة: "كنت أقصد به أن أفرح قلب المكرسات بعيد القيامة".

وتابع قائلاً: "اعترف أنني أخطأت، ولن أكرر مثل هذه التصرفات؛ حفاظًا على سلامة الطقوس التي عاشت بها كنيستنا القويمة طوال تاريخها".

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جدير بالذكر أن طقوس الكنيسة القبطية تمنع الفتيات والنساء بشكل عام من دخول المذبح المقدس الذي يقتصر دخوله على الرجال أصحاب السلطة الكهنوتية في الكنيسة.

كذلك فإن الكنيسة القبطية تقبل برهبنة الفتيات وممارستهن أدوارًا في الخدمة الكنسية مثل التكريس والخدمة في الكنائس ولكنها لا تمنحهن درجات كهنوتية والتى تبدأ من درجة شماس وقس وصولًا للدرجات المقتصرة على الرهبان مثل الأسقف والمطران والبطريرك