شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تنفى الاكتفاء ببحث لطلاب الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بالقيام ببحث لطلاب الفرق النهائية.

وقال بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى ، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم."

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.