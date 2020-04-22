شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا حازم عبد الصمد في حلقة جديدة من برنامج الحلزومة يوم الأحد من كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض برنامج الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، محتوي هادف برسالة إلى المجتمع علي هيئة كاميرا خفية لرصد ردود أفعال المواطنين علي عادات سيئة في المجتمع. ويعرض مشاهد تمثيلية علي هيئة اسكتشات قصيرة كوميدية واجتماعية هادفة تبني علي رسالة مجتمعية . Advertisements و يبث البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الثانيه عشر ظهرا.

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