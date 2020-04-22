وزير التعليم يوضح تفاصيل الاستفادة من منصة المراجعات لطلاب الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تساؤلات البعض حول منصة مراجعات الثانوية العامة، وهل هى نظير مبلغ مالى 30 جنيها، أم أنها مجانية نظرا للظروف الاستثنائية؟، قائلا: "هذه ليست منصة الدولة أو تابعة للدولة ولكنه عمل جيد أردت إيصاله لمن يرى به قيمة أما أنه بمقابل فهذا طبيعي لأن من قام بإعداده تكبد أعباء مالية وهذا ليس من شأن الوزارة، وعموما نحن أطلقنا البث المباشر (مجاني) والقنوات التعليمية مجانًا أما هذه المنصة اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها".
وتابع وزير التربية والتعليم عبر جروب "أدعم طارق شوقى" على الواتس آب: "الفرق هنا أن الوزارة راجعت المادة العلمية واختيار المعلمين وهناك منصات أخرى تعمل بمقابل مادي ولا نراجعها، ولذلك لا نستطيع ترشيحها".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، و ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.
وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.
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