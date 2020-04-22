شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح تفاصيل الاستفادة من منصة المراجعات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تساؤلات البعض حول منصة مراجعات الثانوية العامة، وهل هى نظير مبلغ مالى 30 جنيها، أم أنها مجانية نظرا للظروف الاستثنائية؟، قائلا: "هذه ليست منصة الدولة أو تابعة للدولة ولكنه عمل جيد أردت إيصاله لمن يرى به قيمة أما أنه بمقابل فهذا طبيعي لأن من قام بإعداده تكبد أعباء مالية وهذا ليس من شأن الوزارة، وعموما نحن أطلقنا البث المباشر (مجاني) والقنوات التعليمية مجانًا أما هذه المنصة اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها".

وتابع وزير التربية والتعليم عبر جروب "أدعم طارق شوقى" على الواتس آب: "الفرق هنا أن الوزارة راجعت المادة العلمية واختيار المعلمين وهناك منصات أخرى تعمل بمقابل مادي ولا نراجعها، ولذلك لا نستطيع ترشيحها".