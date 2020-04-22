شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحول لون بشرتهما من الأبيض إلى الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مأساة حقيقة يعيشها طبيبان من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا بعد أن تحول لون وجههما إلى اللون الأسود بعد أن أتلف فيروس كورونا أكبادهم وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية . Advertisements ويعرض الفيديو معلوماتى التالى قصة مأساة الطبيبان وحياتهم التي تحولت الى كابوس لا يمكن تصديقه

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