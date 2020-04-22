التموين: نسقنا مع الشركات للاستعداد لمعرض أهلا رمضان.. ولدينا وفرة فى السلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن معارض أهلا رمضان تكون في المراكز الرئيسية، ولكن بسبب إلغاء الفاعليات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة قررت إيجاد حل بديل واتفقت مع 79 منتجا من منتجي شركات الأغذية للمشاركة في المعرض.
وأضاف أيمن حسام الدين، خلال مداخلة عبر سكايب للإعلامية ريهام إبراهيم، لبرنامج من مصر، والمذاع عبر فضائية CBC، أن كافة السلاسل التجارية مشاركة في معرض أهلا رمضان بجناح داخل السوبر ماركت، ونواجه أزمة كورونا بمنتهي الأريحية ولدينا وفرة من السلع على مستوي الجمهورية.
وأشار مساعد وزير التموين، أن هناك عرضا على السلع الأساسية السكر مخفض ووصل لـ7 جنيهات، والزيت 700 مل 10.75، كما أن هناك تخفيضات تبدأ من 15 إلى 30% بمعارض أهلا رمضان، ودور الوزارة وصول السعر بأسعار معقولة، ناصحاً المواطنين بعدم التزاحم أو التكالب على الشراء لأم السلع متوفرة بكثرة.
وأكد مساعد وزير التموين، أن الوزارة أصدرت توجيهاً لسلاسل السوبر ماركت بتخفيض عدد الزوار داخل السوبر ماركت أثناء الشراء، وذلك خفض عدد سيارات الشراء داخل المقر، موضحاً أن كافة السلع الأساسية متوفرة ولا داعي للتزاحم على الشراء.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الأخرى حيث تقوم هالة غريب سيد وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، بمتابعة إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع لطرحها للمواطنين بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بجانب متابعة عمل اللجان لتكثيف الرقابة على الأسواق.
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