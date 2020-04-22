شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نسقنا مع الشركات للاستعداد لمعرض أهلا رمضان.. ولدينا وفرة فى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن معارض أهلا رمضان تكون في المراكز الرئيسية، ولكن بسبب إلغاء الفاعليات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة قررت إيجاد حل بديل واتفقت مع 79 منتجا من منتجي شركات الأغذية للمشاركة في المعرض.

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال مداخلة عبر سكايب للإعلامية ريهام إبراهيم، لبرنامج من مصر، والمذاع عبر فضائية CBC، أن كافة السلاسل التجارية مشاركة في معرض أهلا رمضان بجناح داخل السوبر ماركت، ونواجه أزمة كورونا بمنتهي الأريحية ولدينا وفرة من السلع على مستوي الجمهورية.

Advertisements

وأشار مساعد وزير التموين، أن هناك عرضا على السلع الأساسية السكر مخفض ووصل لـ7 جنيهات، والزيت 700 مل 10.75، كما أن هناك تخفيضات تبدأ من 15 إلى 30% بمعارض أهلا رمضان، ودور الوزارة وصول السعر بأسعار معقولة، ناصحاً المواطنين بعدم التزاحم أو التكالب على الشراء لأم السلع متوفرة بكثرة.

وأكد مساعد وزير التموين، أن الوزارة أصدرت توجيهاً لسلاسل السوبر ماركت بتخفيض عدد الزوار داخل السوبر ماركت أثناء الشراء، وذلك خفض عدد سيارات الشراء داخل المقر، موضحاً أن كافة السلع الأساسية متوفرة ولا داعي للتزاحم على الشراء.