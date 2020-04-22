شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: 40% من أمريكا بواقع 20 ولاية سيرفعون حظر كورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بالتعازى لأسر الأمريكيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، وقال إن 40% من الولايات المتحدة فى 20ولاية سيفتحون البلاد قريبا وسيقومون بذلك بشكل آمن.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى أن مجلس الشيوخ وافق للتو على حزمة إغاثة بقيمة 480 مليار دولار تقريبًا تتضمن مئات المليارات من الدولارات من التمويل الجديد للشركات الصغيرة التي تضررت من تفشي الفيروس التاجي إلى جانب أولويات أخرى مثل المال للمستشفيات واختبار كوفيد-19 الموسع.

وأوضح أن هذه الحزمة ستساعد العمال الموجودين على قوائم الرواتب، وسيتم تخصيص 25 مليون دولار لتعزيز جهود الاختبارات.

Advertisements

وقال ترامب إنه سيوقع على التشريع المعلق في الكونجرس لإنقاذ برنامج القروض التجارية الصغيرة الذي تم تجاوزه حسب الطلب.