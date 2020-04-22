شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأوقع قرار وقف الهجرة غدا.. ولا أريد منافسة عمالنا على الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن قرار حاكم ولاية جورجيا كان سريعا بفتح الولاية، وأوضح أنه سيتحدث إليه قريبا ليتأكد من عدم وجود أى مخاطر أو مخاوف من أعادة الفتح.

وأوضح ردا على سؤال حول فتح الولاية بمحلاتها وشواطئها أنه سيتحدث إليه بعد قليل، مؤكدا على ضرورة التباعد الاجتماعى.

وحول قرار منع الهجرة واستمرار هذا القرار من 30- 60 يوما وتأثيره على الاقتصاد، قال إن القرار أغلب الظن سيكون لـ60 يوما موضحا إنه سيراجع الأمر التنفيذي في نهاية تلك الفترة ويقرر ما إذا كان ينبغي تجديده. وقال إنه سيوقعه غدا الأربعاء.

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شدد ترامب على الآثار الاقتصادية للقرار ، مشيراً إلى أنه "سيحمي العمال الأمريكيين".

وأضاف فى مؤتمر صحفى يومى أنه يريد العمال الأمريكيين أن يحصلوا على الوظائف ولا تكون هناك منافسة من قبل الآخرين على وظائفهم، مؤكدا أنه لا يوقف الهجرة إلا لهذا السبب.

وأوضح أن الناس ترغب فى العودة إلى وظائفها، مؤكدا أن الأمريكيين يحافظون على ممارسات التباعد الاجتماعى حتى فى المظاهرات.

وبسؤاله عن فائدة فتح الشركات إذا كان الفيروس سيعود مرة أخرى، أكد أنه ينبغى فتح البلاد وعودة الناس موضحا أن هذه الممارسات لم تكن تطبق من قبل ، ولكن الأمريكيين تعلموها الآن، ولا يمكن أن نحطم الدولة، فيجب العودة فى مرحلة ما، والناس بحاجة إلى عون، وأكد أن الولايات سيتم فتحها بشكل آمن ولهذا بعضها سيفتح قبل الآخر.