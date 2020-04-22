شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تأمر بحجز حنين فتاة الـ"تيك توك واستكمال التحقيق صباح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النيابة العامة تأمر بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

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