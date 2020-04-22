شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتمنى الشفاء لرئيس كوريا الشمالية ..ويشكك بمصداقية تقارير CNN حول صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يتمنى الشفاء العاجل لرئيس كوريا الشمالية إذا ثبتت صحة التقارير التى تفيد بأنه مريض.

وأضاف فى مؤتمر صحفى يومى أن سى إن إن هى من نشرت تقارير مرضه، معربا عن عدم ثقته فى الشبكة.

وأوضح أنه كيم جونج أون صديق جيد، وأنه إن لم يكن رئيسا للولايات المتحدة، لكانت واشنطن فى حرب الآن.

وحول الآثار السلبية لعقار هيدروكسى كلوروكوين فى نيويورك، والتى أدت فى بعض الحالات إلى الوفاة، قال ترامب إن هناك بعض الحالات الجيدة التى ثبتت فيها فاعلية هذا العقار، وسنرى ما سيحدث.

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وقال بسؤاله عن قرار منع الهجرة إنه سيوقع الأمر التنفيذى الخاص بالهجرة على الأرجح الأربعاء.

وقال ترامب إنه سيكون هناك مزيد من المعلومات حول حظر الهجرة قريبًا.