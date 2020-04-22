شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأطلب من جامعة هارفارد إعادة ملايين حصلوا عليها من حزمة الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيطلب شخصياً من جامعة هارفارد إعادة الملايين التي تم منحها لهم كجزء من حزمة الإغاثة السابقة لفيروس كورونا.

وبحسب بوسطن هيرالد، تلقت الجامعة، التي تمتلك أوقافًا بمليارات الدولارات، ما يقرب من 9 ملايين دولار من حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التاجي لقانون CARES التي وافق عليها الكونجرس، من خلال صندوق الإغاثة الطارئة في التعليم العالي.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومى في البيت الأبيض: "سأطلب ذلك". "ستدفع هارفارد الأموال. لا يجب أن يأخذوها... لن أذكر أى أسماء أخرى، ولكن عندما رأيت هارفارد، لديهم واحدة من أكبر الأوقاف فى أي مكان في البلاد، وفي العالم على ما أعتقد. وسوف يسددون هذا المال ".

كما أكد وزير الخزانة ستيف منوتشين أنه ستكون هناك عواقب على الشركات الكبيرة التي تستفيد من مجموع أموال برنامج حماية الراتب المخصص للشركات الصغيرة. أعلنت شركة Shake Shack مؤخرًا أنها ستعيد قرضها بقيمة 10 مليون دولار أمريكي.

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وقال منوتشين "ربما لم يكن بعض الأشخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص واضحين في فهم المسألة ، لذلك سنمنح الناس فرصة و فائدة الشك". "إذا قمت بسداد القرض على الفور ، فلن تكون مسؤولاً أمام وزارة الخزانة ، ولكن هناك عواقب وخيمة لمن لا يستحقون هذه الأموال بشكل صحيح".

وأضاف: "نريد أن نتأكد من أن هذه الأموال متاحة للشركات الصغيرة التي تحتاجها ، والأشخاص الذين استثمروا مدخراتهم الكاملة في الحياة".