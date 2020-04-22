شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وقف استقبال المهاجرين هدفه حماية وظائف العمال الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يسعى للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف، مشددا على أنه سيساعد الأمريكيين أولا، ثم الأفراد من الخارج ،موضحا أن حظره على الهجرة سيستمر حتى 60 يوما ثم يتم مراجعته، ليروا إذا ما كان هناك حاجة لتمديده.

وقال إنه "من الخطأ والظلم أن يتم استبدال الأمريكيين الذين تم تسريحهم من الفيروس، باليد العاملة الجديدة القادمة من الخارج.. كما سيحافظ على الموارد الطبية الحيوية للأمريكيين."

وقال ترامب إن الحظر سينطبق على أولئك الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة (مثل البطاقات الخضراء) ولن ينطبق على أولئك الذين يسعون للحصول على إقامة مؤقتة.

وأضاف فى مؤتمر الإحاطة اليومية لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا أن إجراءات الهجرة هدفها حماية العمال الأمريكيين، مشيرا على أن التوقف عن استقبال المهاجرين، سيحمى العاطلين عن العمل.

وقال إن الإدارة "عملت بقوة مع الكونجرس" لتمرير مشروع القانون الذي يتضمن 382 مليار دولار للشركات الصغيرة و 75 مليار دولار للمستشفيات و 25 مليار دولار للاختبار.

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وفيما يتعلق بتمويل المستشفيات ، قال ترامب إنه "فخور بذلك".

وحث مجلس النواب على تمرير مشروع القانون وقال إنهم سيصوتون "قريبا جدا" و "ربما غدا"

وأوضح أنه تحدث مع حاكم نيويورك، أندرو كومو، واتفقا على توفير الاختبارات لإجراء أكبر عدد ممكن منها.

وأضاف أن السفينة الحربية الموجودة فى نيويورك التى أرسلت للمساعدة فى معركة كورونا، لم يعد هناك حاجة إليها هناك، وربما يتم إعادتها إذا تم التأكد من عدم الحاجة لها.

وأكد أن إدارته مستمرة فى كسب المعركة ضد العدو غير المرئى، مشددا على أنه يرى ضوء لامعا فى نهاية النفق.

وقال إن الأمريكيين متحمسين للعودة للعمل واستعادة حياتهم.