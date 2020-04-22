شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بموافقة الشيوخ على برنامج حماية الشركات ودعم المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بموافقة مجلس الشيوخ على برنامج حماية الراتب وقانون تعزيز الرعاية الصحية يوم الثلاثاء.

وقال إن الإدارة "عملت بقوة مع الكونجرس" لتمرير مشروع القانون الذي يتضمن 382 مليار دولار للشركات الصغيرة و 75 مليار دولار للمستشفيات و 25 مليار دولار للاختبار.

وفيما يتعلق بتمويل المستشفيات ، قال ترامب إنه "فخور بذلك".

وحث مجلس النواب على تمرير مشروع القانون وقال إنهم سيصوتون "قريبا جدا" و "ربما غدا"

وقال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين إن الحزمة الجديدة من المساعدات التى وافق عليها مجلس الشيوخ ستصب فى صالح العمال فى الشركات الصغيرة، معتبرا أن الوضع الاقتصادى بالطبع سيتأثر وسيظهر ذلك بحلول الصيف.

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وأضاف فى مؤتمر الإحاطة اليومية لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا أنه من البداية أوضحت الإدارة الأمريكية أن الأموال لم تكن متوفرة ولذلك كان يجب على مجلس الشيوخ الموافقة على حزمة إضافية لتوفير المساعدات والقروض والإعفاءات من الضرائب وتأمين الوضع المالى للشركات.

وأوضح أن هناك شركات تمنح تصاريح أمنية ذات سرية عالية، وهناك كذلك شركات الطاقة التى تحتاج لهذه التصاريح، مشيرا إلى أنه ربما يطلب من الكونجرس المزيد من الأموال.

وعن خطوط الطيران ومساعدتها، فقال ربما فى حزمة أخرى، وليست فى هذه الحزمة.

وعن قطاع النفط، قال إن الرئيس مصمم على الإبقاء على الاستقلال فى هذا القطاع، وسيوفر له الدعم.

وشكر وزير الخزانة ستيفن منوتشين الزعيمين الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر على عملهما في مشروع قانون آخر للإغاثة من الفيروس التاجي. وقال إن هناك "أموال غير مسبوقة لإجراء الاختبارات" في مشروع القانون.

ويخصص التشريع الجديد 310 مليار دولار أخرى (250 مليار جنيه استرليني) لبرنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة ، و 50 مليار دولار في قروض الكوارث للشركات الصغيرة.