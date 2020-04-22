شكرا لقرائتكم خبر عن "صرف العلاوات الخمس أول يوليو" وإجراءات سعيدة للمصريين قريباً..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه سيتم صرف العلاوات الخمس أول شهر يوليو المقبل، مضيفًا:" الأيام المقبلة ستشهد إجراءات كثيرة لإسعاد المواطن المصرى".
وقال السيد الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on:"،تم حسم هذا الملف من قبل النواب، استجابة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استشعر الجانب الإنسانى فى هذا الأمر.. جميعنا فى منظومة ومركب واحدة وتشاور تام"
وأضاف، "البرلمان يوجه انتقادات كثيرة جدًا للحكومة، ولكن الآن نوجه الشكر للحكومة والدكتور مصطفى مدبولى على الجهد المبذول فى المرحلة الراهنة والصورة العامة التى ظهرت بها مصر"
كانت هذه تفاصيل خبر "صرف العلاوات الخمس أول يوليو" وإجراءات سعيدة للمصريين قريباً..اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.