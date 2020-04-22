شكرا لقرائتكم خبر عن "صرف العلاوات الخمس أول يوليو" وإجراءات سعيدة للمصريين قريباً..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه سيتم صرف العلاوات الخمس أول شهر يوليو المقبل، مضيفًا:" الأيام المقبلة ستشهد إجراءات كثيرة لإسعاد المواطن المصرى".

وقال السيد الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on:"،تم حسم هذا الملف من قبل النواب، استجابة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استشعر الجانب الإنسانى فى هذا الأمر.. جميعنا فى منظومة ومركب واحدة وتشاور تام"

وأضاف، "البرلمان يوجه انتقادات كثيرة جدًا للحكومة، ولكن الآن نوجه الشكر للحكومة والدكتور مصطفى مدبولى على الجهد المبذول فى المرحلة الراهنة والصورة العامة التى ظهرت بها مصر"