شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء ضمن الاختبارات التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الكيمياء ضمن الاختبارات التجريبية التي بدأها الطلاب منذ 5 إبريل الجارى وتنتهى اليوم الأربعاء.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوي تعقد يومى 21 و22 أبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات، حيث يؤدى الطلاب أخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، الاختبارات التجريبية، حيث نجحت الوزارة فى دخول قرابة 577 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان الإلكترونى، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.