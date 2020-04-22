شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "دعم مصر" يواصل استقبال طلبات استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين لإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها وذلك تيسيرًا على المواطنين، وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".

وأشار إلى أنه يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقا لتكلفة انتاج الرغيف المسجلة على النظام.

وأوضح التوجيه الوزارى يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.