شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 14 طالبا فى كل لجنة بالثانوية العامة وأرقام الجلوس 12 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، بينها المتحدث العسكرى: أبطال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لـ"تحيا مصر"، و الممثل المقيم للأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمة كورونا قوية وتوقيتها مناسب النقل: تصدير 59 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الطوارئ لدعم الدولة بمواجهة كورونا المتحدث العسكرى: أبطال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لـ"تحيا مصر" مقتل "تكتكه" الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى جنوب العاصمة طرابلس الممثل المقيم للأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمة كورونا قوية وتوقيتها مناسب حبس الشاب "مزاجو" وفتاة وآخر 4 أيام لقيامهم بإنشاء أول موقع إباحى مصري 2 مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم مدبولى يتابع موقف مشروعات قطاع البناء.. ويشدد على سرعة صرف مستحقات الشركات الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة فى محافظات دمياط والدقهلية والجيزة.. صور الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة ورياح تصل للعاصفة والعظمى بالقاهرة 34 درجة التعليم: 510 آلاف طالب يؤدون امتحان التاريخ على منصة الامتحان التجريبى Advertisements عرض حنين حسام بطلة فيديوهات التيك توك على النيابة المختصة ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 78 حالة بمستشفى أبو خليفة.. صور الداخلية تضبط الطالبة "حنين" لتحريضها على الفسق والفجور التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تسليم مشروع البحث لطلاب المدارس الفنية مرحب شهر الصوم.. هلال رمضان يولد الخميس المقبل و"الجمعة" أول أيامه فلكيا الأوقاف: المسموح به فى المساجد خلال رمضان هو رفع أذان النوازل فقط التعليم: 14 طالبا فى كل لجنة بالثانوية العامة وإعلان أرقام الجلوس 12 مايو الصحة: تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و14حالة وفاة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 14 طالبا فى كل لجنة بالثانوية العامة وأرقام الجلوس 12 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.