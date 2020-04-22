شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اختبار العربة الروسية الجديدة بدون ركاب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء، اختبارات العربة النموذج الموردة ضمن العربات الروسية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج الروسية وعددها 1300 عربة ركاب.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" أنه تقرر بدء اختبارات العربة النموذج بدون ركاب على خط القاهرة - الإسكندرية، حيث سيقطرها جرار، ومتوقع يستمر تجريبها واختبارها على خطوط السكة الحديد لمدة ٤٥ يوما ليتم تشغيلها عقب التأكد من مواصفاتها فى نقل الركاب.

يذكر أن تكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 10.0165 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى.

Advertisements