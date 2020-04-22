متحدث النواب يشيد بالتزام المصريين بإجراءات الدولة في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تحية للشعب المصرى العظيم لاستجابته لتعليمات الدولة لمواجهة فيروس كورونا وعدم الخروج طوال يوم شم النسيم.

وقال " حسب الله " فى بيان له، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر نجد الشواطئ بالمحافظات الساحلية خالية من المواطنين في ظل الالتزام الكامل من جميع المصريين بالتواجد في المنازل وعدم الزحف للشواطئ تطبيقاً لقرار الحكومة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا مؤكدا ان المواطنين حرصوا على الاحتفال بشم النسيم في منازلهم دون النزول للشوارع أو التواجد بالقرب من الشواطئ حرصاً على سلامتهم ولمنع الاختلاط.

وناشد حسب الله، جميع المواطنين الالتزام التام خلال هذه الايام الحاسمة فى مواجهة الدولة مع فيروس كورونا بالاستمرار فى المنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى مؤكدا ان الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة وجميع الاجهزة التنفيذية بصفة عامة ومؤسسة الجيش الأبيض بصفة خاصة قامت بدورها على أكمل وجه وأصبح الأمل معقودا علينا جميعا للخروج من هذه الازمة باقل الخسائر .

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بالدور البطولى الكبير الذى قام به جميع أعضاء المنظومة الصحية المصرية والذين لم يتردد احد منهم فى القيام بدوره على أكمل وجه وباحترافية ومهنية أكدت للعالم كله ان مصر فعلا تمتلك افضل واقوى ابطال وبواسل داخل جيشها الأبيض موجها تحية قلبية على الجهود الجبارة التى قامت بها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية وجميع القوى السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المساندة والدعم الكبيرين للمنظومة الصحية المصرية بقيادة المقاتلة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتى أكدت للعالم كله أن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى كسب الرهان عندما أعطى الثقة الكاملة للمرأة المصرية فى تولى المواقع القيادية.