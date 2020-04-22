تعديل بالطواريء وإقرار قوانين لدعم المواطنين ماديا.. أبرز أحداث البرلمان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بعد غياب استمر ما يقرب من ٤٢ يوما بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأقر البرلمان عدد من مشروعات القوانين أبرزها تعديل قانون الطواريء بصلاحيات جديدة، وتعديل الضريبة على العقارات، ويرصدها الخليج 365 فيما يلي:

البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع ارجاء التصويت النهائي عليه لجلسة غد الأربعاء.

للمزيد اضغط هنا:

نائب ملوي يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى محمد عبدالحكيم أبو زيد، وشهرته صابر عبدالحكيم، اليمين الدستورية، نائبًا بمجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، خلفًا للنائب الراحل أحمد شرموخ، بعد الانتخابات التكميلية التي شهدتها الدائرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا.

للمزيد اضغط هنا:

وزير المالية يوجه الشكر للبرلمان لمساندة الحكومة في أزمة "كورونا"

توجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لمجلس النواب، لمساندة الحكومة في أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021.

للمزيد اضغط هنا:

وزير المالية: 40 مليار دولار قيمة احتياطي النقد الأجنبي.. ومشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافٍ لتأمين احتياجات البلاد، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

للمزيد اضغط هنا:



٥.٦% ارتفاعًا في معدل النمو.. وزير المالية مشيدًا بالموازنة العامة أمام البرلمان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي من الفترة يونيو ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢٠ حققت ارتفاعًا في معدل النمو بنسبة ٥.٦ في المئة، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من ٨ في المئة.

للمزيد اضغط هنا:

نسعى لكبح الأزمة.. وزيرة التخطيط: ٣% انكماشًا اقتصاديًّا عالميًّا وزيادة البطالة والفقر بسبب "كورونا"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية للعام المالي الجديد ٢٠٢٠- 2021، تأتي في ظروف استثنائية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تعد أزمة غير مسبوقة، نظرًا لأنها تجاوزت الأزمات السابقة في تداعياتها وآثارها وتأثر مختلف دول العالم بها، مشيرة إلى أن آخر تداعياتها أمس كان انهيار أسعار النفط.

للمزيد اضغط هنا:

تصفيق حاد.. البرلمان يقف تحيةً للأطقم الطبية وعمال النظافة لدورهم في مواجهة "كورونا"

أدى أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التحية للأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ما أشاد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بالجهود الكبيرة المبذولة منهم.

للمزيد اضغط هنا:

أبرزها العلاوة.. رئيس البرلمان يحيل مشروعات القوانين إلى اللجان المتخصصة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة.

أحال عبد العال مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ؛ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أحال مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019- 2020، وكذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

للمزيد اضغط هنا:

اطمئنوا .. عبدالعال يوجه رسالة للمصريين العالقين بالخارج

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حرص الدولة كل الحرص على عودة كل العالقين بالخارج، قائلا: كرامة المصري أولا في الداخل والخارج ولن نقبل بإهانة أي مصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري ـ حول أزمة المصريين العالقين في الخارج ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين في الكويت والسعودية في الشوارع ويحتاجون للعودة أسوة بباقي الدول.

للمزيد اضغط هنا:

العالم سيتغير بعد "كورونا".. رئيس البرلمان مطالبًا الحكومة بالاستفادة من الأزمة

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ووصفها بالقرارات الشجاعة التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة لمواجهة الأزمة.

Advertisements

للمزيد اضغط هنا:

٤٠٣ نواب يسجلون حضورهم الجلسة العامة بنظام بصمة الوجه

حرص أعضاء مجلس النواب، على الالتزام بإجراءات الحماية من فيروس كورونا التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان، استعدادًا للجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وسجل ٤٠٣ أعضاء حضورهم الجلسة العامة بنظام بصمة الوجه؛ بينما سجل ٣٥ عضوًا بنظام بصمة الإصبع.

للمزيد اضغط هنا:

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لمستقبل كورونا.. أفضلهما انتهاء الوباء في يونيو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك تحدياتٍ جساما تفرضها أزمة فيروس كورونا، ما يتطلب إحكام السيطرة عليها؛ منعًا لانتشاره، في ظل وجود حالة غير مسبوقة تتطلب اتباع المرونة في التعامل معها.

للمزيد اضغط هنا:

جهود الدولة واضحة.. تعرف على رسائل البرلمان للقيادة السياسية والقوات المسلحة والأطباء

وجَّه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدة رسائل بشأن أزمة فيروس كورونا، قائلًا إنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمثل وباءً عالميًّا، قامت الدولة المصرية على عدة مستويات بجهود واضحة لا تُخفى على أحد.

للمزيد اضغط هنا:

عبدالعال: "أي ست بيت تستطيع بمتر قماش صناعة الكمامات"

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى سيدات مصرللتعامل مع فيروس كورونا، قائلا: "أي ست بيت تستطيع بمتر قماش صناعة الكمامات في المنزل

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في مجموعه.

للمزيد اضغط هنا:

برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ ضد ممارسي الرذيلة في زمن كورونا

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة فى القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة، معربًا عن أسفه الشديد لمثل هذه الوقائع الخطيرة التي تخالف كل التقاليد والاخلاق والقيم المصرية

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدخل.. ويؤجل الرأي النهائي لجلسة غدٍ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة ميرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

للمزيد اضغط هنا:

بقيمة 10 مليارات جنيه.. البرلمان يوافق على اعتماد اضافي لموازنة الدولة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات

للمزيد اضغط هنا:

الحساب بعد الأزمة.. عبد العال: القطاع الخاص قام بدوره في أزمة "كورونا"

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن القطاع الخاص قام بدوره في أزمة كورونا وحافظ على العمال، ولابد من التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد.

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد)

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يوافق على زيادة معاش الأجر المتغير "العلاوات الخمس"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

للمزيد اضغط هنا:

برلمانية تقدم بلاغا ضد اللاعب أحمد حسن وتتهمه بإشعال الفتنة

تقدمت ناديه هنرى بشارة - عضو مجلس النواب ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن، لاعب كرة القدم سابقا بالنادي الاهلي، واتهمته بنشر بوست تحريضي وتهكمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والهجوم غير المبرر على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد قرار غلق المساجد في رمضان

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا