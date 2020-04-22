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حجز حنين حسام لاستكمال التحقيق معها في فيديوهاتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر الأربعاء.

وأكدت النيابة في بيان لها في الساعات الاولى من صباح الأربعاء، أن قرار حجز "حنين" جاء بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة أمس الثلاثاء في الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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