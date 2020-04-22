محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمرت النيابة العامة بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر الأربعاء.
وأكدت النيابة في بيان لها في الساعات الاولى من صباح الأربعاء، أن قرار حجز "حنين" جاء بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.
وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة أمس الثلاثاء في الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز حنين حسام لاستكمال التحقيق معها في فيديوهاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.