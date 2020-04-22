شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «المصريين» يشيد بجهود الدولة في «عودة العالقين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بجهود الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، واهتمامه بالمصريين العالقين في الخارج، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم أجمع، وقراراته الأخيرة التي تخص الجاليات المصرية بأنحاء دول العالم، مؤكدًا أن هذا الموقف ليس بجديد ولا غريب على السيسي الذي تعودنا منه على مثل هذه القرارات التي يصدرها لخدمة المواطنين سواء في الداخل أو الخارج.

وقال «أبوالعطا»، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن توجيهات السيسي بحق العالقين في الخارج خطوة رائعة وتُحسب للدولة المصرية على اهتمامها البالغ بأبنائها في الخارج والداخل، مشيرًا إلى أن السيسي على عودة جميع المصرين العالقين من أبناء الوطن، رغم تفشي فيروس كورونا، يؤكد مدى اهتمامه وحرصه على صحة وسلامة أبنائه، وأنه لن يفرط فيهم تحت أي ظروف قهرية مهما حدث؛ لأنه باختصار قائد يعشق مصر والمصريين ولا يألوا جهدًا ولا يتوانى لحظة في خدمتهم.