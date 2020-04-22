شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت المحافظات بعد انتهاء «شم النسيم»؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدة مناطق من كورنيش الإسكندرية، أمس، توافدًا ملحوظًا للمواطنين وانتشار تجمعات رغم الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ورغم خلو الكورنيش بشكل كامل، أمس الأول، بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، فإن التجمعات عادت إلى الكورنيش بشكل ملحوظ ومتزايد خاصة من فئة الشباب.

واستؤنفت حركة المرور ووسائل النقل العام بشوارع وكورنيش المدينة، فيما واصلت كافة الشواطئ، البالغ عددها 61 شاطئًا، إغلاق أبوابها أمام الزوار والمصطافين.

كان المحافظ اللواء محمد الشريف، وصف التزام المواطنين خلال شم النسيم بالنموذج الرائع، قائلا: «هذا اليوم تاريخى.. والتزام المواطنين يؤكد زيادة الوعى لديهم.. ونعتذر لهم عن حرمانهم من الشواطئ».

وفى الغربية، أشاد المحافظ الدكتور طارق رحمى، بوعى أبناء المحافظة ومساندتهم للدولة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم ضربوا أروع الأمثلة فى الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الخروج للحدائق العامة والمتنزهات والكورنيش فى شم النسيم.

وحرص المحافظ على تقديم الشكر للواء محمود حمزة، مدير الأمن، وقيادات الشرطة بالمحافظة لجهودهم فى تأمين المنشآت الحيوية والكنائس ونشر القوات والكمائن لمنع أى تجمعات أو زحام بالمتنزهات والحدائق العامة والكورنيش، والتصدى بكل حسم للمخالفين لقرار الحظر الصادر من رئيس الوزراء.

ووجه الشكر لجميع قيادات المحليات بمدن ومراكز المحافظة لتواجدهم المستمر على مدار اليوم فى الشارع لمتابعة الانضباط والالتزام بقرارات الخطر.

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وفى كفرالشيخ، تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار الحملات الأمنية لإغلاق الكورنيش وشواطئ المدينة ومنع أى تجمعات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبتواجد أمنى مكثف بمداخل المصيف، وتمت الاستعانة بموظفى مجلس المدينة للمشاركة فى متابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.