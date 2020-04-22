شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد «رنجة» بـ50 مليون دولار فى 3 شهور (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على الأسماك المملحة «الفسيخ» خلال فترة شم النسيم، سجل نسبًا أقل من المعتاد سنويًا، بسبب تداعيات أزمة كورونا، وما تعلق بها من تحذيرات وإجراءات حدت من حركة المواطنين.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ضعف القوة الشرائية ظهر فى نسب الإقبال على الفسيخ، إذ تراوحت نسبة الإقبال بين 30 و40% من المعتاد سنويًا، بعد مخاوف المواطنين الصحية تزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أن الإقبال على الرنجة بلغ النسب الاعتيادية سنويا، خاصة أنها باتت طبقا مفضلا لدى الكثير من المصريين طوال أيام السنة وليس قصرا على أعياد الربيع.

وأوضح جعفر أن سعر الرنجة جملة تراوح بين 27 و35 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الفسيخ بين 70 و150 جنيها حسب حجم الأسماك، مشيرا إلى أن سعر السمك البورى الطازج لم يصل إلى 50 جنيها، رغم بلوغه أسعارا قياسية العام الماضى وصلت لـ70 جنيها، بسبب ضعف الإقبال على التمليح من التجار.

وتأتى أسماك الرنجة مستوردة من النرويج وهولندا، ولا تعيش على الشواطئ المصرية، وتُدخن فى مصر، بينما ما يأتى مدخنًا من الخارج يرتفع سعره بشكل كبير.

وشهدت واردات مصر من الرنجة والأسماك ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فى الفترة من نوفمبر إلى يناير، وسجل إجمالى الواردات من أسماك الرنجة فقط 50 مليونًا و677 ألف دولار، تساوى 810 ملايين و832 ألف جنيه، «16 جنيها متوسط سعر الدولار».

وأفادت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الأشهر الثلاثة المذكورة، أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و204 آلاف دولار، فى يناير الماضى فقط، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار فى نفس الشهر من العام 2019، بزيادة بلغت نحو مليونين و739 ألف دولار.

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وفى شهر ديسمبر الماضى، بلغ إجمالى الواردات المصرية من الرنجة نحو 23 مليونًا و780 ألف دولار، مقابل 15 مليونًا و809 آلاف دولار فى الشهر المماثل من العام الماضى 2018، بزيادة 7 ملايين و971 ألف دولار. أما فى شهر نوفمبر الماضى فقد بلغت واردات مصر من أسماك الرنجة المجمدة نحو 16 مليونًا و693 ألف دولار، مقابل 14 مليونًا و359 ألف دولار فى الشهر المماثل من عام 2018، بزيادة 2 مليون و334 ألف دولار، بينما بلغت واردات مصر من الأسماك نحو 81 مليونًا و496 ألف دولار.