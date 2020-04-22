شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر: حالات الشفاء لدينا الأعلى في الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بكرى عبدالستار، مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، إن نزل المرضى المصابين بفيرو س كورونا المستجد «كوفيد19»، أشبة بمنتجع، حتى يتم شفاءه تماماً، مشدداً على أن الرعاية التي يحظى بها المرضى في مستشفى إسناء على أعلى مستوى، وتابع:«الفريق الطبى بيقاتل بالفعل.. بنعتبر نفسنا جنود في حرب وأن شاء سننتصر فيها على فيروس كورونا ومصر ستكون آمنة ليوم الدين».

وأضاف «عبدالستار»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد المتعافين في مستشفى اسناء للعزل الصحى، تعد الأكبر على مستوى مستشفيات الجمهورية، وتابع:«خرج 4 حالات اليوم وغداً متوقع خروج 5 آخرين، مستشفى أسناء من أكثر نسب الشفاء بها على مستوى الجمهورية».

وأكد مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى كافية، والفريق الطبى يبذل مجهوداً فوق العادة من أجل علاج المرضى.