شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يكشف موعد «انتخابات النواب» المقبلة: «فخور إنى مصرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصرى، موضحًا أن مشروع القانون الخاص بها يقدم اعفاءات وتسهيلات أئتمانية وسهولة الإجراءات والتراخيص، وبالتالى لأول مرة ترعى الدولة التطور الصناعى في مصر.

وقال السيد الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «on»، إن مشروع القانون الجديد سيستوعب الاقتصاد غير الرسمى، ليتم دمجه بالاقتصاد الرسمى، كما سيدفع الشباب للقيادة وتملك المشروعات خلال سنوات قليلة.

وأوضح أن انتخابات مجلس النواب القادم ستجرى في موعدها، مضيفًا ان هناك خطة لإصدار قانون مجلس الشيوخ وكذلك المحليات.

وواصل: «ما تم في السنوات السابقة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى من إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرهم من الإجراءات يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه السليم رغم ازمة كورونا العالمية.. وفخور وليى الشرف إنى مصرى».