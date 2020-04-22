شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بالحجر الصحي بكفر الزيات، بعد خضوعهم لإجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من عدم إصابتهم خلال الفترة الأولى، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لمواجهه فيروس كورونا المستجد وتحمل المسؤولية.

كما أشاد بالخدمة المقدمة خلال فترة استلامهم العمل وتعاونهم وخلق روح الفريق الواحد داخل المستشفى، ما ساعد على استقرار حالة بعض المصابين وزيادة نسب الشفاء.

كما تقدم لهم بكل الشكر والتقدير والاحترام، مؤكدا أنهم اثبتوا للعالم أجمع أنهم على قدر كبير من المسؤولية.