شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ الأمريكى يقر حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار، بحسب خبر عاجل بثته قنا ة سكاى نيوز الأمريكية منذ قليل.

وكانت أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 776093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 29468 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 2675 حالة ليصل إلى 41758 وفاة. والأعداد التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى 20 أبريل مقارنة باليوم السابق.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.

لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع إذ كانت الزيادة لا تتجاوز 30 ألفا في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة في الرابع من أبريل نيسان الجاري حين بلغت 35392 إصابة.

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ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 45 ألفا، في زيادة تتجاوز 2000 حالة رغم عدم إبلاغ العديد من الولايات بالعدد المسجل لديها اليوم الثلاثاء. وتباطأت وتيرة الوفيات إلى ما دون 2000 حالة أيضا على مدى ثلاثة أيام حتى أمس الاثنين.

ووصلت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند 2806 حالات يوم 15 أبريل.