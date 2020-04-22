شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت قصف شاحنات تموين ووقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء ، إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وقبل قليل قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري،وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاءً جوياً للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.

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وأضاف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إنه منذ دقائق تمكنت وحدات الدفاع الجوى من إسقاط طائرة معادية فى الغرب الليبى، وتابع: "الدفاعات الليبية أسقطت 12 طائرة مسيرة تركية خلال الـ72 الماضية".

وأضاف "المسمارى": "لا يوجد تفاصيل كاملة عن الطائرة التركية التى أسقطتها الدفاعات الليبية كون هذا الخبر حصريا لك ولم يمر عليه دقائق"، مشدداً على أن المرتزقة السوريين والتشاديين المدعومين من تركيا، يشنون هجوماً شاملاً على قوات الجيش الليبى بمحيط طرابلس، وتابع: "معركة كبيرة تمكنا من صدها".إن هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة فشلت والجيش الليبى كبدها خسائر كبيرة.